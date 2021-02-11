Отрисовать 4 баннера на сайт

БаннерыЗавершен43 заявки575 просмотров
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Необходимо отрисовать 4 баннера на сайт https://slingostyle.ru/ дектоп+мобильная версия

3 года назад
Mailady
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 дня назад
Выбранный исполнитель
GalinaMorozova
Галина 
27 летРоссия
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
$15
3 дня
Хорошая работа. Баннеры сделали хорошо, свежие идеи, отличная проработка.
С Ириной приятно и легко работать, точная постановка задачи. Всегда на связи и отвечает оперативно на все доп.вопросы по ходу работы, так как понимает важность мелочей:) Рекомендую к сотрудничеству однозначно
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