Разработка рекламного баннера

Нужно разработать 12 баннеров для соц сетей (тексты мы пишем сами). Тематика - компания по быстрой доставке посылок. Нужно будет разработать концепцию - и все баннера будут в одном стиле (изменяться только фоновые изображения и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Баннер ко дню всех влюбленных.
Контент:
Фото букета 51 роза (можно взять с сайта https://myflowers365.ru/buket-iz-51-krasnoj-rozy.html)
Предложение на баннере:
День влюбленных
акция
51 роза
по предзаказу до 12 февраля
5100р 3900р. + бесплатная доставка
тел. 8 (903) 601-37-36
Примечание к тексту:
Надписи могут быть разного размера и цвета на усмотрение дизайнера
* фото примера показывает как это может быть но не является шаблоном
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