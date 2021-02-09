Разработка рекламного баннера

БаннерыЗавершен13 заявок599 просмотров
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Баннер ко дню всех влюбленных.

Контент:

Фото букета 51 роза (можно взять с сайта https://myflowers365.ru/buket-iz-51-krasnoj-rozy.html)

Предложение на баннере:

День влюбленных

акция

51 роза

по предзаказу до 12 февраля

5100р  3900р. + бесплатная доставка

тел. 8 (903) 601-37-36

Примечание к тексту:

Надписи могут быть разного размера и цвета на усмотрение дизайнера

* фото примера показывает как это может быть но не является шаблоном

3 года назад
yiooxir
44 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Shapovalova_web
31 годУкраина
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
$10
1 день
Заказывал рекламный баннер. Алина отлично справилась, по всем замечаниям без задержек внесла исправления. Итогом работы остался очень доволен! Фидбек на комментарии практически мгновенный! Всем рекомендую!
Четко поставлена задача, быстрый ответ, все отлично, рекомендую!
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