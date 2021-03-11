Владислав Рогов rogov_designrogov_design
Привет, ты достоин хорошего дизайна: сайты, лендинги, логотипы, фирменный стиль! Качество и стиль прежде всего 🔥
Разрабатываю дизайн:
- Сайты любых форматов (интернет-магазины, сайты для бизнеса, лендинги)
- Интерфейсы (мобильные приложения, Web интерфейсы)
- Логотипы и Фирменные стили.
О себе
Меня зовут Владислав, мне 25 и я уже более 3 лет профессионально занимаюсь веб и граф дизайном. Я участвовал во многом количестве больших и интересных проектов, сделал более 50 логотипов, 20+ сайтов для разных сфер деятельности. Рад приветствовать тебя в своем профиле, помогу тебе создать интересный, цепляющий и современный дизайн!
Недавно начал вести свой блог на YouTube — https://www.youtube.com/channel/UCZVZyuO_aw6TURVmsjiRbJA
Можете глянуть мое портфолио на Behance — https://www.behance.net/rogov_design
Также у меня есть инстаграм с некоторыми работами — https://www.instagram.com/rogov_design
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Немного фактов по работе со мной:
Я с удовольствием пообщаюсь с вами по телефону или в голосовых сообщениях. Можно смело набирать мой телефон, для того чтобы обсудить совместный проект. Такой способ общения всегда самый продуктивный.
Я работаю быстро и качественно
Я именно тот дизайнер, которому можно сказать что выполненная работа должна лежать на столе завтра к вечеру. Я готов работать вечером или даже ночью, главное чтобы за это не забыли заплатить)
Помогу вам с вашей проблемой
Я имею хороший опыт в разработке сайтов, я по образованию программист, а значит вы можете задавать мне даже технические вопросы. Уже более 3 лет я работаю с разными веб-студиями, поэтому набрался достаточно опыта, чтобы посоветовать вам выход из сложной ситуации или определиться с выбором.
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Работаю в:
- Figma
- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator
Мои контакты:
- Телефон — +7 918 18 555 02 (Тут есть и вотсап, можно писать и туда)
- Telegram — crazyabrikos
- VK — https://vk.com/crazyabrikos
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