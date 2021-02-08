Дизайн картинок для ленты и сториз инстаграм

ТЗ высылаю в приложении. В баннер нужно внедрить кадр с адресным блоком, как в примере. Меняем только город, телефон и сайт, г. Аксай, Аксайский проспект, 17, +7 863 207 92 92 [url=http://vw-aksay.ru/]vw-aksay.ru[/url]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день! Нужна динамическая реклама по ТЗ - несколько связанных картинок для сториз и ленты.
Оплата 1500 руб.
Требования к креативам от ФБ:https://business.facebook.com/business/ads-guide/imagehttps://business.facebook.com/business/ads-guide/image/instagram-story
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