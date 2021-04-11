UI Design, Graphic Design, Illustration, Branding, Banners Design

Привет! Меня зовут Алена. Буду рада помочь с вашими проектами/задачами на сдельной основе, в удаленном формате. Я дизайнер с опытом работы больше 5 лет. Отлично знаю основы дизайна: композиция, цвет, типографика.

- Опыт от 5 лет работы над коммерческими проектами

- Отличное знание Figma, AI, Photoshop, базовые знания 3D Max, After Effect, Unity

- Понимаю принципы и методологии UX, UI

- Понимаю основы html и css

- Найду визуальный стиль и разработаю концепцию

- Сделаю дизайн сайтов и интерфейсов

- Подготовлю макеты для технической реализации

- Составлю ТЗ для разработчиков

До начала про­екта вни­ма­тельно изу­чу задачу и скажу стоимость работы. Пишите в телеграм @lazy_echo или сюда в лс