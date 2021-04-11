UI Design, Graphic Design, Illustration, Branding, Banners Design
Привет! Меня зовут Алена. Буду рада помочь с вашими проектами/задачами на сдельной основе, в удаленном формате. Я дизайнер с опытом работы больше 5 лет. Отлично знаю основы дизайна: композиция, цвет, типографика.
- Опыт от 5 лет работы над коммерческими проектами
- Отличное знание Figma, AI, Photoshop, базовые знания 3D Max, After Effect, Unity
- Понимаю принципы и методологии UX, UI
- Понимаю основы html и css
- Найду визуальный стиль и разработаю концепцию
- Сделаю дизайн сайтов и интерфейсов
- Подготовлю макеты для технической реализации
- Составлю ТЗ для разработчиков
До начала проекта внимательно изучу задачу и скажу стоимость работы. Пишите в телеграм @lazy_echo или сюда в лс
Портфолио
- App UI92 просмотра
- UI main page60 просмотров
- Game UI87 просмотров
- Website UI57 просмотров
- Mobile UI57 просмотров
- Game UI57 просмотров