Адаптация баннера 240*400

Создать баннер для валдберис, желательно кто уже создавал на валдберис,потому что модераторы придирчивые, скидка -40%, бренд ОЕМ, логотип добавьте,если делали вы знаете как правильно создаётся,размер 770х245 и 305х245 это в середине картинка для телефона показа