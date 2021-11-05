Привет! Меня зовут Александра.
Я любила и не перестаю любить дизайн, но однажды поняла, что мне нужно большее...
... теперь я студент Skillbox по направлению frontend-разработка.
Пока я не претендую на великие и крупные проекты, но вёрстку сайта могу для вас сделать (естественно, со всякими слайдерами и др. "оживляющими" сайт фичами).
_______________________________________________
Также предлагаю услугу —сайт на Wordpress.
Wordpress отлично подходит тем, кто хочет поддерживать свой сайт самостоятельно, но этому немного надо научиться, поэтому предлагаю поддержку на первое время пользования сайтом (мы с Вами научимся дополнять сайт новыми страницами и статьями, а также редактировать уже готовые страницы).
_______________________________________________
Помимо прочего, я дружу с графическими редакторами и делаю дизайн сайтов (так что тоже обращайтесь, готова поработать с Вами в этом направлении))).
[imgleft="300×500"] https://i.ytimg.com/vi/hFM8GJe_EWk/maxresdefault.jpg [/imgleft]
- Баннеры для сайтов и соцсетей44 просмотра
- Баннеры для сайтов и соцсетей46 просмотров
- Креативы для рекламы в Instagram (и др. соцсетях)45 просмотров
- Креативы для рекламы в Instagram (и др. соцсетях)49 просмотров
- Лендинг на Wordpress44 просмотра
- Сайт на Wordpress49 просмотров
- Лендинг для свадебного агенства44 просмотра
- Лендинг для эксперта55 просмотров
- Разработка сайта на CMS Wordpress47 просмотров