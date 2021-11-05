Веб и Дизайн

Привет! Меня зовут Александра.

Я любила и не перестаю любить дизайн, но однажды поняла, что мне нужно большее...

... теперь я студент Skillbox по направлению frontend-разработка.

Пока я не претендую на великие и крупные проекты, но вёрстку сайта могу для вас сделать (естественно, со всякими слайдерами и др. "оживляющими" сайт фичами).

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Также предлагаю услугу —сайт на Wordpress.

Wordpress отлично подходит тем, кто хочет поддерживать свой сайт самостоятельно, но этому немного надо научиться, поэтому предлагаю поддержку на первое время пользования сайтом (мы с Вами научимся дополнять сайт новыми страницами и статьями, а также редактировать уже готовые страницы).

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Помимо прочего, я дружу с графическими редакторами и делаю дизайн сайтов (так что тоже обращайтесь, готова поработать с Вами в этом направлении))).

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