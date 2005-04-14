Графический дизайнер

Я создаю дизайн логотипов и являюсь экспертом в Adobe Illustrator и Adobe Photoshop. Если вы наймете меня, я гарантирую высокое качество работы и соблюдение сроков. Я квалифицированный и талантливый графический дизайнер с 3-летним опытом работы над различными проектами.

Мои области знаний:

✪Дизайн логотипа

✪Графический дизайн

✪Брошюры

✪Дизайн упаковки

✪Дизайн визиток и флаеров

Вы можете посмотреть мое портфолио и, пожалуйста, будьте уверены, что ваш логотип будет сделан с тем же качеством!

▲Пожалуйста, не стесняйтесь связаться со мной в любое время, если вы решите сотрудничать со мной! Я создам для вас уникальный логотип, который принесет успех и прибыль вашему бизнесу! ▲