Нужно разработать 12 баннеров для соц сетей (тексты мы пишем сами). Тематика - компания по быстрой доставке посылок. Нужно будет разработать концепцию - и все баннера будут в одном стиле (изменяться только фоновые изображения и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно нарисовать 20 баннеров, картинок.
Большинство простые, но парочку чуть посложнее как на прикрепленной для примера картинке.
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