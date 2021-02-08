Банер на Ютуб канал

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Канал по обзору на японские машины привезенные с Японии без пробега .

Компания называется Discount auto

insta : discount_auto.vl можете ознакомится с контентом что бы понять суть .

также нужна превьюха перед видео . рассмотрю ваши варианты . готов сотрудничать .

3 года назад
Disount_auto
33 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
egor-vasilevich
Игорь Попов 
25 летУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$20
5 дней
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