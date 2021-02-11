Баннер-ность ТСК

Добрый день. Нужно разработать два баннера для интернет - магазина по продаже шин и дисков. Адрес сайта для информации: https://yo1.ru/ Размеры баннеров: 2000 х 680 px И желательно чтобы по краям были небольшие отступы , чтобы при небольшом масштабировании ...