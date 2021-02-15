Баннеры для сайта

БаннерыЗавершен34 заявки534 просмотра
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1. Размеры баннера: 1408x470 px 

Информация на баннере: Доставка по г. Алматы до 21:00 

2. Размеры баннера: 1408x470 px 

Дрели и Шуруповерты 

Можно оформить в рассрочку 

12 месяцев гарантия 

сайт altorshop.kz 

3 года назад
abdikadyr
34 годаКазахстан
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Eligrin
Богдан 
26 летУкраина
4 года в сервисе
онлайн
3 года назад
$10
1 день
Всем спасибо!
Прекрасный заказчик. Конкретная постановка задачи, быстрая обратная связь, приятный в общении, мгновенная оплата. Всем рекомендую)
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