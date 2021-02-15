Баннеры для сайта

Добрый день. Нужно разработать два баннера для интернет - магазина по продаже шин и дисков. Адрес сайта для информации: https://yo1.ru/ Размеры баннеров: 2000 х 680 px И желательно чтобы по краям были небольшие отступы , чтобы при небольшом масштабировании ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Размеры баннера: 1408x470 px
Информация на баннере: Доставка по г. Алматы до 21:00
2. Размеры баннера: 1408x470 px
Дрели и Шуруповерты
Можно оформить в рассрочку
12 месяцев гарантия
сайт altorshop.kz
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