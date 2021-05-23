Начинающий веб - дизайнер
Здравствуйте
Меня зовут Артур и я начинающий веб-дизайнер
Не буду здесь писать что я всемогущий исполнитель и что я могу сделать все подряд)))
Я могу сделать простой лендинг, простой баннер простое оформление инсты
Работаю в Figma, владею Photoshop, Adobe Illustrator и немного CorelDraw
🔥 Бесплатные правки в любом количестве
🔥 На связи 24/7 (как и любой начинающий фрилансер)
Email: [email protected]
Вконтакте: https://vk.com/bakhvalovweb
Действие аккаунта приостановлено!
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