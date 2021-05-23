Начинающий веб - дизайнер

Здравствуйте

Меня зовут Артур и я начинающий веб-дизайнер

Не буду здесь писать что я всемогущий исполнитель и что я могу сделать все подряд)))

Я могу сделать простой лендинг, простой баннер простое оформление инсты

Работаю в Figma, владею Photoshop, Adobe Illustrator и немного CorelDraw

🔥 Бесплатные правки в любом количестве

🔥 На связи 24/7 (как и любой начинающий фрилансер)

Email: [email protected]

Вконтакте: https://vk.com/bakhvalovweb