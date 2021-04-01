Лучшая реклама: креативы, таргет и 3D визуализация проектов (VR)

Реклама/Менеджмент

Услуги:

- создание креативов

- концепция рекламы

- таргет в ВК, Instagram и Facebook

- упаковка (создание нейминга/логотипа/слогана и тд.)

- контекстная реклама в Google и Яндекс

Дополнительные навыки с 3D

3D Моделирование:

- интерьер/экстерьер различных зданий

- работа с VR

Для предоставления полного кейса или более подробной информации пишите в личку или на почту.

Связь со мной:

тел./ WhatsApp: 8-953-788-5637

почта: [email protected] / [email protected]