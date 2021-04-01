Лучшая реклама: креативы, таргет и 3D визуализация проектов (VR)
Реклама/Менеджмент
Услуги:
- создание креативов
- концепция рекламы
- таргет в ВК, Instagram и Facebook
- упаковка (создание нейминга/логотипа/слогана и тд.)
- контекстная реклама в Google и Яндекс
Дополнительные навыки с 3D
3D Моделирование:
- интерьер/экстерьер различных зданий
- работа с VR
Для предоставления полного кейса или более подробной информации пишите в личку или на почту.
Связь со мной:
тел./ WhatsApp: 8-953-788-5637
почта: [email protected] / [email protected]
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