Добрый день. Нужно разработать два баннера для интернет - магазина по продаже шин и дисков.

Адрес сайта для информации: https://yo1.ru/

Размеры баннеров: 2000 х 680 px

И желательно чтобы по краям были небольшие отступы , чтобы при небольшом масштабировании не обрезался баннер.

Желательно банеры создать в палитре сайта, использовать синие оттенки, белый с чёрным и серым.

Должны присутствовать УТП , которое говорит о скорости доставки ( о сколько до скольки дней максимум), о надёжности работы с нами. Ну и тематика " шины, диски ".

Результат нужен в формате *png и *psd

В заявке обязательно указывать сроки и стоимость.