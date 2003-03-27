Создам Веб дизайн для вас за минимальный срок и небольшую цену
Я умею организовывать потрясающие продающие сайты, которые притягивают покупателей и продуктивно решают вопросы вашего бизнеса. ЧТО ВЫ получаете:
Работаю в Figma и немного в фотошопе
Правки в дизайн: вам предоставляется возможность комментировать работу на любом этапе и записывать правки в план, при условии точного описания, что добавить/изменить.
Консультации на всех стадиях плана и далее.
Внимание!
В стоимость не входит верстка.
Адаптивный дизайн на базе 12 колоночной сетки.
Действие аккаунта приостановлено!
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