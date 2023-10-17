Разрабатываю дизайн сайтов, шапку для сайта, логотип, визитки и не только...
О себе: творческий и открытый человек, занимаюсь разработкой дизайна для сайтов, графическим дизайном, разработкой логотипов, визиток и обработкой фотографий - опыт более 5 лет. HTML-верстальщик, Junior Front-end Developer:
Знание HTML и CSS
JavaScript, jQuery базовый уровень
Адаптивность под мобильные и планшетные устройства
Разметка по методологии БЭМ
Препроцессор Sass
Автоматизация сборки проекта с использованием React.
Опыт работы с GitHub
Adobe Photoshop
Figma
Мои положительные качества: ответственность, аккуратность, коммуникабельность, внимательность, общительность, доброжелательность.
мои работы:
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Визитка для салона одежды52 просмотра
- Дизайн визитки188 просмотров
- Разработка баннеров и не только...54 просмотра
- Графика на полную катушку!!!54 просмотра
- Шапка для канала YouTube43 просмотра
- Дизайн мобильного приложения32 просмотра
- Дизайн мобильного приложения40 просмотров
- Уникальный дизайн сайта26 просмотров
- Разработка баннеров и не только...50 просмотров
- Логотип39 просмотров
- Уникальный дизайн сайта24 просмотра
- Уникальный дизайн сайта30 просмотров