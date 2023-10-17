Разрабатываю дизайн сайтов, шапку для сайта, логотип, визитки и не только...

О себе: творческий и открытый человек, занимаюсь разработкой дизайна для сайтов, графическим дизайном, разработкой логотипов, визиток и обработкой фотографий - опыт более 5 лет. HTML-верстальщик, Junior Front-end Developer:

Знание HTML и CSS

JavaScript, jQuery базовый уровень

Адаптивность под мобильные и планшетные устройства

Разметка по методологии БЭМ

Препроцессор Sass

Автоматизация сборки проекта с использованием React.

Опыт работы с GitHub

Adobe Photoshop

Figma

Мои положительные качества: ответственность, аккуратность, коммуникабельность, внимательность, общительность, доброжелательность.

мои работы:

https://kwork.ru/portfolio

https://github.com/akulich18051981