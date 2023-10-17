akulicholga

Ольга Акулич akulicholga

 
42 годаБеларусь/Минск
3 года на фриланс-бирже
Была
2 месяца назад
Разрабатываю дизайн сайтов, шапку для сайта, логотип, визитки и не только...

О себе: творческий и открытый человек, занимаюсь разработкой дизайна для сайтов, графическим дизайном, разработкой логотипов, визиток и обработкой фотографий - опыт более 5 лет. HTML-верстальщик, Junior Front-end Developer:

  • Знание HTML и CSS

  • JavaScript, jQuery базовый уровень

  • Адаптивность под мобильные и планшетные устройства

  • Разметка по методологии БЭМ

  • Препроцессор Sass

  • Автоматизация сборки проекта с использованием React.

  • Опыт работы с GitHub

  • Adobe Photoshop

  • Figma

Мои положительные качества: ответственность, аккуратность, коммуникабельность, внимательность, общительность, доброжелательность.

мои работы:

https://kwork.ru/portfolio

https://github.com/akulich18051981

JavascriptДизайн сайтаHTMLCSSFigmaReactjQuery
Портфолио
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