Всегда готов к работе

Здравствуйте. Меня зовут Никита.

Я занимаюсь различными видами дизайна уже больше года. Cтарательно и трепетно отношусь к каждому проекту, делаю его до конца, попутно исправляя все ошибки и учитываю все правки от заказчика.

Я также занимаюсь дизайном типографики, например, визиток, рекламы, баннеров и прочее.

Мои сильные стороны:

• Вникаю в суть вашего проекта.

• Никогда не пропадаю со связи.

• Применяю современные концепции интернет-дизайна.

• Выполняю работу в срок.

Программы:

- Adobe Photoshop

- Figma

- Adobe Illustrator

Спасибо за Ваше внимание. С уважением, Никита.