Всегда готов к работе
Здравствуйте. Меня зовут Никита.
Я занимаюсь различными видами дизайна уже больше года. Cтарательно и трепетно отношусь к каждому проекту, делаю его до конца, попутно исправляя все ошибки и учитываю все правки от заказчика.
Я также занимаюсь дизайном типографики, например, визиток, рекламы, баннеров и прочее.
Мои сильные стороны:
• Вникаю в суть вашего проекта.
• Никогда не пропадаю со связи.
• Применяю современные концепции интернет-дизайна.
• Выполняю работу в срок.
Программы:
- Adobe Photoshop
- Figma
- Adobe Illustrator
Спасибо за Ваше внимание. С уважением, Никита.
Портфолио
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