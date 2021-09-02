Веб-дизайнер
Привет! я занимаюсь дизайном более 5 лет.
У меня есть портфолио на Behance - https://www.behance.net/kraupin9ac3
Так же мои контакты (@kraupin телеграм, ватсап +79990852688, моя почта [email protected]).
Работаю в различных программах для дизайна:
- Figma;
- Photoshop;
- Illustrator;
- Adobe XD;
Разрабатываю дизайн в разных стилях, работаю с любой сложностью, для меня не существует преград.
Пишите всё обсудим.
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Портфолио
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