Веб-дизайнер

Привет! я занимаюсь дизайном более 5 лет.

У меня есть портфолио на Behance - https://www.behance.net/kraupin9ac3

Так же мои контакты (@kraupin телеграм, ватсап +79990852688, моя почта [email protected]).

Работаю в различных программах для дизайна:

- Figma;

- Photoshop;

- Illustrator;

- Adobe XD;

Разрабатываю дизайн в разных стилях, работаю с любой сложностью, для меня не существует преград.

Пишите всё обсудим.