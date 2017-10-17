Дизайн проект кухни

Необходимо выполнить дизайн проект кухонной зоны и прихожей Интересуют крашенные глянцевые МДФ фасады. План комнаты где должна быть расположена кухня и шкаф и комод в прихожей в приложении Предпочтительнее белый черный серый цвета На кухне должны быть 2 встроенные колонны \холодильник и духовка с микроволновкой. посудомоечная на 600мм/