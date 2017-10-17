Дизайн проект кухни

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Закрыт20 заявок294 просмотра

Необходимо выполнить дизайн проект кухонной зоны и прихожей   Интересуют крашенные глянцевые МДФ фасады. План комнаты где должна быть расположена кухня и шкаф и комод в прихожей в приложении    Предпочтительнее белый черный серый цвета    На кухне должны быть 2 встроенные колонны \холодильник и духовка с микроволновкой.  посудомоечная на 600мм/

8 лет назад
Rimmusik17
Римма 
62 года
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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Hcwnd
29 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$70
4 дня

Заявки фрилансеров

Hcwnd
29 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад