Rimmusik17

Римма Rimmusik17

 
60 летЭстония/Таллинн
11 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
gudeev
53 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Лого, фирменный стиль, дизайн сайта по продаже запчастей
Спасибо на добром слове. Жду заказов!!!
Отличная работа, быстро, качественно, конкретно. Будем работать дальше.
Ответный отзыв
beshleyofp
Руслан 
29 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$100
9 баллов
10 лет назад
Сайт-визитка, компания - поставщик запчастей
Доволен сотрудничеством. Хороший заказчик. Буду рад сотрудничеству.
Всё получилось, как и планировалось, точно конкретно, в срок. Надеюсь на продолжение работ.
Ответный отзыв