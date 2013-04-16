Rimmusik17

Требуется разработать рабочие чертежи и 3D модель на модульную литую опорную ногу для стола. 4-5 стандартных модулей,
- Чертежи и Схемы3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо выполнить дизайн проект кухонной зоны и прихожей Интересуют крашенные глянцевые МДФ фасады. План комнаты где должна быть расположена кухня и шкаф и комод в прихожей в приложении Предпочтительнее белый черный серый цвета ...Интерьеры и Экстерьеры1 исполнительЗакрыт6 лет назад
- $100
Отрисовать 2-ух мульт персонажей. Стилизованное под одушевлённый анимационный персонаж, изображении карты страны. Нужно Эстония и Италия. После выбора победителя, надо отрисовать по 3 ракурса каждого персонажа.Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Разработать дизайн кухонной зоны дома,Интерьеры и Экстерьеры24 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $100
Создать лого, фирменный стиль, для сайта по интернет продаже запчастей для тяжелой техники, (трактора, экскаваторы и т. д.) русский аналог Urparts.com. Необходимо что бы в лого был адрес сайта topparts24.ru!!!Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад
Разработать лого, фирменный стиль, дизайн сайта по интернет торговле запчастями для тракторов и строительной техники.Логотипы и Знаки20 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно создать сайт для компании по торговле тракторными запчастями, дизайн есть, проработка техчасти есть. http://deniss.ivannikov.me/snake/site/indexСайты «под ключ»14 заявокЗакрыт8 лет назад
- $100
Требуется придумать название блока экономии топлива для автомобилей. Разработать логотип и фирменный стиль, 2 визитки, коробку.Блок представляет из себя коробку 15х10х5 см. устанавливается в двигатель. Ровнее работает двигатель, чище выхлоп, экономия топлива. Например Экобокс (не ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад
Разработать афишу для последующей печати на плёнке и оклейки задней стены выставочного стенда. Общий размер стены 2,5х12 м. Срочно, в течении 4-6 дней. Тема стенда: запчасти для тракторов.Верстка полиграфии18 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Требуется создать сайт- визитку, торгового представителя, западной компании производителя запчастей, по образу и подобию головной компании.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $150
Требуется создать сайт под ключ" производителя гидроизоляционных материалов. CMS предпочтительно Joomla.Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $200
Требуется создать сайт компании по торговле запасными частями для автотракторной техники. Не магазин.Сайты «под ключ»44 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Требуется создать под ключ" сайт дизайн клуба (мебель, дизайн помещений, фито дизайн)Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт11 лет назад