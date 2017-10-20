Обрезать общие планы на отдельные планировки

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Завершен11 заявок215 просмотров

Добрый день ! 

Нужно обрезать общие планы этажа на квартиры и сохранить в JPG.

Планов 10, по 4 квартиры на этаже, в общем 40 планировок.

Оплата на QIWI кошелек, другие варианты оплаты не рассматриваю.

Пример плана во вложении.

8 лет назад
kepter
42 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

milan4ik7
Кирилл 
34 года
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
8 лет назад
$10
1 день
Спасибо Кириллу ! Очень компетентный исполнитель, все было сделано в договоренный срок. Общительный, рекомендую !
Отличный заказчик, техзадание четкое, оплата своевременная, всё на высшем уровне, полностью рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

milan4ik7
Кирилл 
34 года
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
8 лет назад