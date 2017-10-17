Есть 2х комнатная квартира + терраса. Хотим сделать из нее 3х комнатную, с большой гостинной зоной. Возможно её объединение с кухней. Комнаты, чтобы были с окнами. Терраса застеклена. Фотки и бти план ...
Изображение устройства в интерьере
Есть STL модель устройства. Необходимо сделать изображение как оно будет выглядеть в интерьере квартиры (любом). Изображение необходимо для сайта.
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