Изображение устройства в интерьере

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Закрыт8 заявок239 просмотров

Есть STL модель устройства. Необходимо сделать изображение как оно будет выглядеть в интерьере квартиры (любом). Изображение необходимо для сайта.

8 лет назад
Ditmar
39 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров