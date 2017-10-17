Расстановка стандартной офисной мебели по планам БТИ

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Закрыт27 заявок268 просмотров

Есть 70 шт планов БТИ

Средняя площадь каждого плана 1500 кв.м.

Надо расставить однотипную офисную мебель по помещениям.

Срок: 20 дней

Надо обсуждать стоимость, сроки, особенности.

8 лет назад
rzaharov01
Роман 
55 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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