Необходимо выполнить дизайн проект кухонной зоны и прихожей Интересуют крашенные глянцевые МДФ фасады. План комнаты где должна быть расположена кухня и шкаф и комод в прихожей в приложении Предпочтительнее белый черный серый цвета ...
Расстановка стандартной офисной мебели по планам БТИ
Есть 70 шт планов БТИ
Средняя площадь каждого плана 1500 кв.м.
Надо расставить однотипную офисную мебель по помещениям.
Срок: 20 дней
Надо обсуждать стоимость, сроки, особенности.
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