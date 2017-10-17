Планировка частного дома (внутри) по параметрам

$175
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт29 заявок456 просмотров

Необходима планировка в доме: 84 квадрата, 2 этажа

 - стен;

 - расположение розеток;

 - туалета, душевой кабины, умывальника;

 + 3D интерьер

цена фикс, выше не нужно

8 лет назад
dobie
33 года
11 лет в сервисе
Был
23 дня назад

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