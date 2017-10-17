Эскизы типа таких https://www.weblancer.net/users/NovoYar/portfolio/landshaftnyj-dizajn-76/eskiznaya-prorabotka-parka-2144317/ Здания и план комплекса имеются детальные в sketchup, нужно привязать к местности, стиль строений по образцу (есть образцы), всего эскизов 5-6. Детализация объема работ - визуализация конюшни (вид снаружи, общий план вид ...
Планировка частного дома (внутри) по параметрам
Необходима планировка в доме: 84 квадрата, 2 этажа
- стен;
- расположение розеток;
- туалета, душевой кабины, умывальника;
+ 3D интерьер
цена фикс, выше не нужно
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