Визуализация конно-спортивной базы (эскизная проработка)

Эскизы типа таких https://www.weblancer.net/users/NovoYar/portfolio/landshaftnyj-dizajn-76/eskiznaya-prorabotka-parka-2144317/ Здания и план комплекса имеются детальные в sketchup, нужно привязать к местности, стиль строений по образцу (есть образцы), всего эскизов 5-6. Детализация объема работ - визуализация конюшни (вид снаружи, общий план вид внутри), визуализация крытого манежа (вид снаружи, общий план), визуализация типового строения (вид снаружи), общий план комплекса вид сверху с условной привязкой к местности ( в плане манежи, конюшни, типовые строения, тренировочное поле), а также 1-2 рекламные картинки в духе "дети занимаются конным спортом". Проект размещается повторно, так изменились вводные данные.