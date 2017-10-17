Визуализация конно-спортивной базы (эскизная проработка)

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Закрыт23 заявки573 просмотра

Эскизы типа таких https://www.weblancer.net/users/NovoYar/portfolio/landshaftnyj-dizajn-76/eskiznaya-prorabotka-parka-2144317/ Здания и план комплекса имеются детальные в sketchup, нужно привязать к местности, стиль строений по образцу (есть образцы),  всего эскизов 5-6. Детализация объема работ - визуализация конюшни (вид снаружи, общий план вид внутри), визуализация крытого манежа (вид снаружи, общий план), визуализация типового строения (вид снаружи), общий план комплекса вид сверху с условной привязкой к местности ( в плане манежи, конюшни, типовые строения, тренировочное поле), а также 1-2 рекламные картинки в духе "дети занимаются конным спортом". Проект размещается повторно, так изменились вводные данные. 

SketchUp
7 лет назад
VIgnatova
Виктория 
53 года
18 лет в сервисе
Была
3 года назад

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