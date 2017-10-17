Дизайн квартиры Киев

Добрый день, ищем дизайнера для разработки дизайн проекта квартиры 50,6 м в г. Киев, р-н Позняки .

Необходимо сделать 3д визуализалию, планировка уже готова, квартира уже на стадии ремонта,

Идеи есть - все в приложение.

Возможно также будет необходима помощь в выборе материалов, поэтому хотелось бы работать с местным дизайнером.