Дизайн квартиры Киев

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Добрый день, ищем дизайнера для разработки дизайн проекта квартиры 50,6 м  в г. Киев, р-н Позняки .

Необходимо сделать 3д визуализалию, планировка уже готова,  квартира уже на стадии ремонта,

Идеи есть - все в приложение.

Возможно также будет необходима помощь в выборе материалов, поэтому хотелось бы работать с местным дизайнером.

8 лет назад
Lina_ogneva
35 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров