Эскизы типа таких https://www.weblancer.net/users/NovoYar/portfolio/landshaftnyj-dizajn-76/eskiznaya-prorabotka-parka-2144317/ Здания и план комплекса имеются детальные в sketchup, нужно привязать к местности, стиль строений по образцу (есть образцы), всего эскизов 5-6. Детализация объема работ - визуализация конюшни (вид снаружи, общий план вид ...
Сделать визуализация помещения
Нужно сделать визуализацию помещения-кофейни в итальянском стиле.
срочно 2-3 дня
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