Визуализация помещения

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт32 заявки346 просмотров

Необходимо выполнить визуализацию помещения: гостиная совмещенная с кухней

Все размеры, материалы и примеры мы предоставляем. Так же предоставляется расстановка мебели, модели мебели, и картинки примеров. Все остальное должен сделать визуализатор. 

общая площадь 40 кв.м.

оплата либо через сейф 50\50 либо аванс после предоставления скриншота.

Срок: 4 дня

стоимость 150 $

8 лет назад
val_ghost
Валерий 
49 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров