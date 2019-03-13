Интерьер маникюрного салона

Суть: Необходимо разработать концепт однокомнатной квартиры (30м2). Я подбираю опытного дизайнера, который сможет грамотно разработать концепцию интерьера, донести свою идею чертежнику, для создания технической документации и презентовать работу заказчику на высоком уровне. Сделать: Основываясь на техническом ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать дизайн интерьера маникюрного салона.
Площадь 12 м2 (фото 2).
Будет 2 маникюрных стола (белый) и 1 педикюрное кресло на подиуме (фото 1). Уже заказали мебель (3 шт кресло мастера (фото 4), 2 шт кресло клиента (фото 3), пуфик для сумки клиента, ресепшн, полки для лака на стену), вся мебель из кожи фиолетового цвета с камушками (как спинка на фото 1).
Фотография с новой мебелью будет во вторник. Примеры мебели на фото.
Педикюрное кресло будет справа в конце комнаты, слева у стены 2 маникюрных стола.
Готовы красить стены, клеить, вешать - на легкий ремонт согласны если требуется.
Размеры:
Маникюрный стол - 100х40 см
Педикюрное крусло - 100х45
Подиум - 120х80 см
Ресепшн - 65х50 см
Вешалка - 180х90 см
Пуфик для сумки - 30х40 см
Оплата: любым способом.
Хотим видеть ваши работы.
Желательно иметь опыт в этой сфере.
Сроки короткие.
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