Интерьер маникюрного салона

Требуется сделать дизайн интерьера маникюрного салона.

Площадь 12 м2 (фото 2).

Будет 2 маникюрных стола (белый) и 1 педикюрное кресло на подиуме (фото 1). Уже заказали мебель (3 шт кресло мастера (фото 4), 2 шт кресло клиента (фото 3), пуфик для сумки клиента, ресепшн, полки для лака на стену), вся мебель из кожи фиолетового цвета с камушками (как спинка на фото 1).

Фотография с новой мебелью будет во вторник. Примеры мебели на фото.

Педикюрное кресло будет справа в конце комнаты, слева у стены 2 маникюрных стола.

Готовы красить стены, клеить, вешать - на легкий ремонт согласны если требуется.

Размеры:

Маникюрный стол - 100х40 см

Педикюрное крусло - 100х45

Подиум - 120х80 см

Ресепшн - 65х50 см

Вешалка - 180х90 см

Пуфик для сумки - 30х40 см

Оплата: любым способом.

Хотим видеть ваши работы.

Желательно иметь опыт в этой сфере.

Сроки короткие.