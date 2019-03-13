Визуализация интерьера только Corona render

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт16 заявок325 просмотров
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Требуется визуализатор для постоянного сотрудничества, только в 3d max Corona render.

Качество визуализаций должно быть достаточно высокое, не ниже прикрепленных примеров. 

Портфолио обязательно.

Для визуализаций, какие-то модели будут скидывать. 

От Вас после окончания работы будет требоваться собранная сцена со всеми материалами.

Важные вопросы:

-Стоимость за кв.м

-Количество включенных правок

-Сроки визуализации ( к примеру одной комнаты, как что-то из примеров)

После выбора визуализатора, будет дана тестовая работа маленького помещения (оплачиваемая).

5 лет назад
1274purplerose
Агата Фил 
32 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад