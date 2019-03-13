Визуализация интерьера только Corona render

Суть: Необходимо разработать концепт однокомнатной квартиры (30м2). Я подбираю опытного дизайнера, который сможет грамотно разработать концепцию интерьера, донести свою идею чертежнику, для создания технической документации и презентовать работу заказчику на высоком уровне. Сделать: Основываясь на техническом ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется визуализатор для постоянного сотрудничества, только в 3d max Corona render.
Качество визуализаций должно быть достаточно высокое, не ниже прикрепленных примеров.
Портфолио обязательно.
Для визуализаций, какие-то модели будут скидывать.
От Вас после окончания работы будет требоваться собранная сцена со всеми материалами.
Важные вопросы:
-Стоимость за кв.м
-Количество включенных правок
-Сроки визуализации ( к примеру одной комнаты, как что-то из примеров)
После выбора визуализатора, будет дана тестовая работа маленького помещения (оплачиваемая).
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