Необходим полный дизайн проект (Дом 1 этаж - 60 м.кв.)

Всем доброго времени суток. Необходимо найти дизайнера для создания проекта в дом для 1 этажа.

Общая площадь 1 этажа до 60 м.кв. План прикрепляю ниже для ознакомления - может кто-то уже работал с такой планировкой.

Немного о деталях :

Планируется установка камина в зону кухни-студио.

Прихожая с лестницей на 2 этаж также требует дизайна.

Что нужно от проекта?

- Фотореалистичная визуализация помещений

- Подбор рекомендуемой мебели и планировочное ее размещение

- Подбор строительных материалов

- Полный комплект рабочих чертежей для строительной бригады

- Общая концепция и стилистических коллаж

Просьба указать цену за 1 м.кв.