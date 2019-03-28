Визуализация штор в интерьере.

Добрый день!

Требуется создать визуализацию штор в интерьере. Шторы должны гармонировать с цветовой гаммой интерьера. Всего требуется отрисовать 8 картинок: 2 модели в 2-х цветах, 4 модели каждую в своем цвете. Предоставляем фото ткани из которой должны быть шторы.

Укажите, пожалуйста, в откликах стоимость и сроки исполнения.

Прикрепляю примеры.