Дизайн проект магазина мужской одежды

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт14 заявок306 просмотров
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Необходимо разработать дизайн проект для магазина мужской одежды. Прямоугольное помещение 90м.кв. Есть идеи, нужна визуализация. Стоимость работы, сроки и условия оплаты в личные сообщения или по телефону. Местонахождение исполнителя не принципиально. Оставляйте заявки.

5 лет назад
pvlv_st
29 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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