Дизайн проект магазина мужской одежды

Нужно сделать кухню в интерьере по моему тех. заданию, я предоставлю чертеж с размерами, расскажу какие должны быть материалы.(придумывать ничего не надо) Пример проекта: [url=https://www.leicht.com/ru/kukhni/sovremennyi-stil/lak/steel-classic-fs-topos/]https://www.leicht.com/ru/kukhni/sovremennyi-stil/lak/steel-classic-fs-topos/[/url] 5-6 рендеров с разных ракурсов, где то крупный план ( скорее всего это ...