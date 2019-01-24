Ossallivan

Есть сайт созданный на тильде. Есть задача срочным образом исправить настройки в кабинете и что необходимо добавить на сайт, чтобы разрешили рекламу товарных объявлений. сайт :[url=http://palatki.tilda.ws/]http://palatki.tilda.ws/[/url]
- Контекстная реклама1 исполнительЗавершен3 года назад
Разработать дизайн для одного из направлений компании, а именно : поиск товара в Китае, его производство, контроль, отгрузка и доставка в Украину "под ключ". Для этого направления есть идея создания и оформления постов в "сравнении" где ...Фирменный стиль10 заявокЗакрыт4 года назад
Такое письмо получил от хостинга . Список инфицированных файлов указан ниже: {YARA}Spam_PHP_WPVCD_ContentInjection : /var/www/b1022605/data/www/eco-prime.com.ua/wp-includes/wp-tmp.php {YARA}Backdoor_PHP_WPVCD_Deployer : /var/www/b1022605/data/www/eco-prime.com.ua/wp-includes/wp-vcd.php {YARA}Backdoor_PHP_WPVCD_DivCodeName : /var/www/b1022605/data/www/eco-prime.com.ua/wp-content/themes/betheme/functions.php {YARA}Backdoor_PHP_WPVCD_DivCodeName : /var/www/b1022605/data/www/eco-prime.com.ua/wp-content/themes/enfold/functions.php {YARA}Suspicious_PHP_PrependedInclude : /var/www/b1022605/data/www/gg.biz.ua/wp-includes/post.php {YARA}Spam_PHP_WPVCD_ContentInjection : /var/www/b1022605/data/www/gg.biz.ua/wp-includes/wp-tmp.php {YARA}Backdoor_PHP_WPVCD_Deployer : /var/www/b1022605/data/www/gg.biz.ua/wp-includes/wp-vcd.php {YARA}Backdoor_PHP_WPVCD_DivCodeName : /var/www/b1022605/data/www/gg.biz.ua/wp-content/themes/twentytwelve/functions.php {YARA}Backdoor_PHP_WPVCD_DivCodeName : /var/www/b1022605/data/www/gg.biz.ua/wp-content/themes/lux-lite/functions.php {YARA}Backdoor_PHP_WPVCD_DivCodeName : /var/www/b1022605/data/www/gg.biz.ua/wp-content/themes/MYgRID/functions.php {YARA}Backdoor_PHP_WPVCD_DivCodeName : /var/www/b1022605/data/www/gg.biz.ua/wp-content/themes/canard/functions.php {YARA}Backdoor_PHP_WPVCD_DivCodeName : /var/www/b1022605/data/www/gg.biz.ua/wp-content/themes/twentyeleven/functions.php {YARA}Backdoor_PHP_WPVCD_DivCodeName : ...Тестирование сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Есть вкладышь с китайского костюма. Там всё на китайском. Необходимо найти среди текста нужное слово о фабрике производители. Может біть название фабрики возле Manufacturer во втором файле.Переводы1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно отредактировать 62 фотографии. Фотография считается отредактированной : - когда на ней нет водяных знаков. - когда качество визуально не отличается от оригинала - когда удалено полностью лицо , руки если они без одежды Архив прикрепил.Обработка фотографий33 заявкиЗакрыт4 года назад
Сайт сегодня перестал работать. Все пароли и доступы в FTP у меня. По анализу RESCAN.PRO Вставки с неизвестных сайтов ✖ [url=http://bodelen.com/fac.php]http://bodelen.com/fac.php[/url] [url=http://bodelen.com/apu.php?zoneid=2222419]http://bodelen.com/apu.php?zoneid=2222419[/url]Тестирование сайтов12 заявокЗакрыт4 года назад
Доброго времени суток. есть следующий бот @AlicanteBot по недвижимости. просьба озвучить ориентировочный бюджет для разработки похожего бота также по недвижимости который будет анализировать информацию с сайта по нужным объявлениям и критериям. пример : 1. Анализ новых объявлений за 24 часа с сайта 2. ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо предложить варианты аватарки для телеграм канала о бизнесе и предпринимательстве: 1. Название канала - Бизнес Класс Кроме этого на основе аватарки нарисовать стандартный фирменный стиль фото 1200х600 для оформления постов с размещением аватарки на фото. примеры ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо сделать SEO продвижение сайта с нуля. Сайт сделали 3 месца назад, но он не оптимизирован и ничего для продвижения не делалось . Продвижение интересно в гугл на Украине. http://eco-prime.com.ua/Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт5 лет назад
Всем доброго времени суток. Необходимо найти дизайнера для создания проекта в дом для 1 этажа. Общая площадь 1 этажа до 60 м.кв. План прикрепляю ниже для ознакомления - может кто-то уже работал с такой планировкой. Немного о ...Интерьеры и Экстерьеры19 заявокЗакрыт5 лет назад
Суть работы : зеркальная копия американского сайта на вордпресе Сайт instent.com Мой сайт : eco-prime.com.ua Начальные работы уже были сделаны. Подобрана тема шаблона, подобран фон, цвета, определены категории и размещение. От вас необходимо это все закончить чтобы вы умели ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад