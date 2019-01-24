Ossallivan

Сергей Петровский Ossallivan

 
36 летУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Настроить кабинет гугл Merchant Center для рекламы товарных объявлений

    Есть сайт созданный на тильде.  Есть задача срочным образом исправить настройки в кабинете и что необходимо добавить на сайт,  чтобы разрешили рекламу товарных объявлений. сайт :[url=http://palatki.tilda.ws/]http://palatki.tilda.ws/[/url]

    Tilda
    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Разработать дизайн оформления постов для Facebook

    Разработать дизайн  для одного из направлений компании, а именно : поиск товара в Китае, его производство, контроль, отгрузка и доставка в Украину "под ключ". Для этого направления есть идея создания и  оформления постов в "сравнении" где ...

    Фирменный стиль10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Почистить сайт от вирусов.

    Такое письмо получил от хостинга . Список инфицированных файлов указан ниже: {YARA}Spam_PHP_WPVCD_ContentInjection : /var/www/b1022605/data/www/eco-prime.com.ua/wp-includes/wp-tmp.php {YARA}Backdoor_PHP_WPVCD_Deployer : /var/www/b1022605/data/www/eco-prime.com.ua/wp-includes/wp-vcd.php {YARA}Backdoor_PHP_WPVCD_DivCodeName : /var/www/b1022605/data/www/eco-prime.com.ua/wp-content/themes/betheme/functions.php {YARA}Backdoor_PHP_WPVCD_DivCodeName : /var/www/b1022605/data/www/eco-prime.com.ua/wp-content/themes/enfold/functions.php {YARA}Suspicious_PHP_PrependedInclude : /var/www/b1022605/data/www/gg.biz.ua/wp-includes/post.php {YARA}Spam_PHP_WPVCD_ContentInjection : /var/www/b1022605/data/www/gg.biz.ua/wp-includes/wp-tmp.php {YARA}Backdoor_PHP_WPVCD_Deployer : /var/www/b1022605/data/www/gg.biz.ua/wp-includes/wp-vcd.php {YARA}Backdoor_PHP_WPVCD_DivCodeName : /var/www/b1022605/data/www/gg.biz.ua/wp-content/themes/twentytwelve/functions.php {YARA}Backdoor_PHP_WPVCD_DivCodeName : /var/www/b1022605/data/www/gg.biz.ua/wp-content/themes/lux-lite/functions.php {YARA}Backdoor_PHP_WPVCD_DivCodeName : /var/www/b1022605/data/www/gg.biz.ua/wp-content/themes/MYgRID/functions.php {YARA}Backdoor_PHP_WPVCD_DivCodeName : /var/www/b1022605/data/www/gg.biz.ua/wp-content/themes/canard/functions.php {YARA}Backdoor_PHP_WPVCD_DivCodeName : /var/www/b1022605/data/www/gg.biz.ua/wp-content/themes/twentyeleven/functions.php {YARA}Backdoor_PHP_WPVCD_DivCodeName : ...

    WordPress
    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Кто читает на Китайском?

    Есть вкладышь с китайского костюма. Там всё на китайском. Необходимо найти среди текста нужное слово о фабрике производители.  Может біть название фабрики возле Manufacturer во втором файле.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Редактирование фотографий (стирание водяных знаков)

    Нужно отредактировать 62 фотографии. Фотография считается отредактированной : - когда на ней нет водяных знаков. - когда качество визуально не отличается от оригинала  - когда удалено полностью лицо , руки если они без одежды Архив прикрепил.

    Обработка фотографий33 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Почистить сайт от стороннего кода и вируса

    Сайт сегодня перестал работать. Все пароли и доступы в FTP у меня.  По анализу RESCAN.PRO Вставки с неизвестных сайтов ✖ [url=http://bodelen.com/fac.php]http://bodelen.com/fac.php[/url] [url=http://bodelen.com/apu.php?zoneid=2222419]http://bodelen.com/apu.php?zoneid=2222419[/url]

    Тестирование сайтов12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Програмирование чат-бота в Telegram

    Доброго времени суток. есть следующий  бот @AlicanteBot по недвижимости. просьба озвучить ориентировочный бюджет для разработки похожего бота также по недвижимости который будет  анализировать информацию с сайта по нужным объявлениям и критериям. пример : 1. Анализ новых объявлений за 24 часа  с сайта  2. ...

    Чат-бот
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработать логотип для телеграм канала и фирменный стиль для постов

    Необходимо предложить варианты аватарки для  телеграм канала о бизнесе и предпринимательстве:     1. Название канала - Бизнес Класс  Кроме этого на основе аватарки нарисовать стандартный фирменный стиль фото 1200х600  для оформления постов с размещением аватарки на фото.  примеры ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • SEO продвижение сайта УКРАИНА

    Необходимо сделать SEO продвижение сайта с нуля.  Сайт  сделали 3 месца назад, но он не оптимизирован и ничего для продвижения не делалось . Продвижение интересно в гугл на Украине. http://eco-prime.com.ua/

    Поисковые системы (SEO)18 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Необходим полный дизайн проект (Дом 1 этаж - 60 м.кв.)

    Всем доброго времени суток. Необходимо найти дизайнера для создания проекта в дом для 1 этажа. Общая площадь 1 этажа  до 60 м.кв.  План прикрепляю ниже для ознакомления - может кто-то уже работал с такой планировкой. Немного о ...

    Интерьеры и Экстерьеры19 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Скопировать сайт на вордпресе (Тема есть, наброски уже сделаны)

    Суть работы : зеркальная копия американского сайта на вордпресе Сайт instent.com Мой сайт : eco-prime.com.ua Начальные работы уже были сделаны. Подобрана тема шаблона, подобран фон, цвета, определены категории и размещение. От вас необходимо это все закончить чтобы вы умели ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
leanderog
Даниил 
22 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
3 года назад
Настроить кабинет гугл Merchant Center для рекламы товарных объявлений
Все отлично! Рекомендую.
ВСЕ ОК! Решил вопрос за 1 час!
Ответный отзыв
lex_kosta
Алексей 
35 летКазахстан
13 лет в сервисе
Был
день назад
$10
10 баллов
4 года назад
Почистить сайт от вирусов.
Все хорошо, спасибо за предоставленную работу.
Всё ок. Спасибо.
Ответный отзыв
sergizyurov
Сергей 
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$2
10 баллов
4 года назад
Кто читает на Китайском?
Удачи во всех начинаниях!
Спасибо. Бесплатно помог разобрать китайские слова!
Ответный отзыв
destroyds
29 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$25
10 баллов
5 лет назад
Разработать логотип для телеграм канала и фирменный стиль для постов
Понравилось работать с Сергеем. Всё прошло успешно. Рекомендую!
Все отлично. Сделал то что просил. Предоставил несколько вариантов на выбор.
Ответный отзыв
Sizam4ik
42 годаПольша
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$150
10 баллов
5 лет назад
Скопировать сайт на вордпресе (Тема есть, наброски уже сделаны)
Спасибо за интересный проект! Постоянно на связи, моментальная оплата. Было действительно очень приятно работать с Вами!
Спасибо. Все оперативно и чётко. То что заказывал - всё сделали.
Ответный отзыв