Создаю сайты с нуля от масштабных интернет магазинов до лендингов. Продвижение SEO и SMM
Большой опыт роботы с (Joomla, Drupal, MODx CMS, WordPress, Open cart (Opencart), 1С-Битрикс)
интеграция шаблонов
Глубокое знание HTML5, CSS3
средний уровень знаний JavaScript/PHP + MySql
средний уровень знаний Adobe Photoshop
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
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- Сайт семейного психотерапевта107 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
3 года назад
ВСЕ ОК! Решил вопрос за 1 час!
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$20
10 баллов
3 года назад
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