Создаю сайты с нуля от масштабных интернет магазинов до лендингов. Продвижение SEO и SMM

Большой опыт роботы с (Joomla, Drupal, MODx CMS, WordPress, Open cart (Opencart), 1С-Битрикс)

интеграция шаблонов

Глубокое знание HTML5, CSS3

средний уровень знаний JavaScript/PHP + MySql

средний уровень знаний Adobe Photoshop