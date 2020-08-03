leanderog

Даниил leanderog

 
22 годаУкраина/Одесса
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Создаю сайты с нуля от масштабных интернет магазинов до лендингов. Продвижение SEO и SMM

Большой опыт роботы с (Joomla, Drupal, MODx CMS, WordPress, Open cart (Opencart), 1С-Битрикс)

интеграция шаблонов

Глубокое знание HTML5, CSS3

средний уровень знаний JavaScript/PHP + MySql

средний уровень знаний Adobe Photoshop

PHPJavascriptWordPressOpenCartMySQLJoomlaMODXDrupal
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Ossallivan
36 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$20
10 баллов
3 года назад
Настроить кабинет гугл Merchant Center для рекламы товарных объявлений
ВСЕ ОК! Решил вопрос за 1 час!
Все отлично! Рекомендую.
Ответный отзыв
vika5934857
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$20
10 баллов
3 года назад
Настроить электронную коммерцию в Google Analytics + Wordpress
Все было выполнено быстро и четко. Рекомендую.
Все отлично. Оплата в срок
Ответный отзыв