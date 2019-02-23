Суть: Необходимо разработать концепт однокомнатной квартиры (30м2). Я подбираю опытного дизайнера, который сможет грамотно разработать концепцию интерьера, донести свою идею чертежнику, для создания технической документации и презентовать работу заказчику на высоком уровне. Сделать: Основываясь на техническом ...
Создать визуализацию квартиры 100м2 в 3D’s Max (VRay\Corona).
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Суть:Делаем дизайн проект квартиры. Я подбираю ответственного, внимательного, исполнительного визуализатора с творческим взглядом и индивидуальным подходом к каждому проекту. Вам надо сделать фотореалистичную визуализацию высокого качества в 3D Max используя рендер VRay или Corona по предоставленному нами ТЗ.
Сделать: Основываясь на техническом задании, нужно сделать фотореалистичную визуализацию высокого качества в 3D Max используя рендер VRay или Corona. Я вам передаю: подробное техническое задание, необходимые чертежи и развертки.
Ваша работа:• Создание максимально реалистичной визуализации высокого качества и без дефектов (ощущение настоящего фото);• По необходимости смоделировать мебель, осветительные приборы и то что будет необходимо;• Добавить на свое усмотрение элементы декора. Визуализация помещения должна выглядеть полной и законченной;• Всю мебель, освещение, сантехника и другие элементы расположить на своих местах в соответствии с ТЗ;• Правильно передать фактуру и цвет отделочных материалов, мебели и других элементов;• Правильно расставить и направить освещение;• Соблюсти все размеры и пропорции;• Сделать постобработку в Photoshop;• Установить камеру в комнате, которая позволяет осматривать комнату по кругу;• Каждый день (вечером) вы присылаете мне на почту итог работы которую вы проделали за день.
Форма сдачи работы:- В формате файлов-исходников 3D’s Max- В формате .pdf- В формате изображения .jpeg
Требования к исполнителю:
- Наличие компьютера или ноутбука;
- Скайп с микрофоном;
- Наличие портфолио готовых визуализаций и моделей;
- Профессиональные навыки работы в программе 3D’s Max;
- Наличие статуса PRO доступа к базе моделей 3ddd. В частном случае если уровень визуализации нас устроит, можем рассмотреть кандидатов без него;
- Навык моделирования;
- Индивидуальный и внимательный подход к каждому проекту;
- Ответственность;
- Внимательность;
- Исполнительность;
- Творческое видение.
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