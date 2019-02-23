Создать визуализацию квартиры 100м2 в 3D’s Max (VRay\Corona).

Суть:Делаем дизайн проект квартиры. Я подбираю ответственного, внимательного, исполнительного визуализатора с творческим взглядом и индивидуальным подходом к каждому проекту. Вам надо сделать фотореалистичную визуализацию высокого качества в 3D Max используя рендер VRay или Corona по предоставленному нами ТЗ.

Сделать: Основываясь на техническом задании, нужно сделать фотореалистичную визуализацию высокого качества в 3D Max используя рендер VRay или Corona. Я вам передаю: подробное техническое задание, необходимые чертежи и развертки.

Ваша работа:• Создание максимально реалистичной визуализации высокого качества и без дефектов (ощущение настоящего фото);• По необходимости смоделировать мебель, осветительные приборы и то что будет необходимо;• Добавить на свое усмотрение элементы декора. Визуализация помещения должна выглядеть полной и законченной;• Всю мебель, освещение, сантехника и другие элементы расположить на своих местах в соответствии с ТЗ;• Правильно передать фактуру и цвет отделочных материалов, мебели и других элементов;• Правильно расставить и направить освещение;• Соблюсти все размеры и пропорции;• Сделать постобработку в Photoshop;• Установить камеру в комнате, которая позволяет осматривать комнату по кругу;• Каждый день (вечером) вы присылаете мне на почту итог работы которую вы проделали за день.

Форма сдачи работы:- В формате файлов-исходников 3D’s Max- В формате .pdf- В формате изображения .jpeg

Требования к исполнителю:

Наличие компьютера или ноутбука;

Скайп с микрофоном;

Наличие портфолио готовых визуализаций и моделей;

Профессиональные навыки работы в программе 3D’s Max;

Наличие статуса PRO доступа к базе моделей 3ddd. В частном случае если уровень визуализации нас устроит, можем рассмотреть кандидатов без него;

Навык моделирования;

Индивидуальный и внимательный подход к каждому проекту;

Ответственность;

Внимательность;

Исполнительность;

Творческое видение.

Этапы отбора:1. Пришлите мне ваше портфолио или ссылку на сайт где я могу посмотреть ваши работы и ответьте на вопрос: Вы уже выполняли или можете выполнить требования указанные выше?2. Заполнение анкеты.3. Собеседование.