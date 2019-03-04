Добрый день! Требуется создать визуализацию штор в интерьере. Шторы должны гармонировать с цветовой гаммой интерьера. Всего требуется отрисовать 8 картинок: 2 модели в 2-х цветах, 4 модели каждую в своем цвете. Предоставляем фото ткани из которой ...
Дизайнер интерьеров: рисунок проекта + 3 Д визуализация ( +Ландшафт )
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
***Срок 2 дня указан только для эскизов. 3 D будет обсуждаться отдельно.
Добрый день, ищу срочно дизайнера 3 Д визуализатора. Требуется профиль или архитектор, или дизайнер интерьеров + ландшафт (подавайте заявку если вы хотя бы одна из этих категорий) для дизайна террасы 300 кв. метров. Для начала нужны эскизы, я отправлю референсы "желаемый вид" -настоящий вид- сопровождающие документы. Сначала договариваемся по бюджету эскизов.
Затем, если конечный клиент согласен с результатом, приступаем к 3 D моделированию (договариваемся отдельно по бюджету 3 D моделирования).
Если возможен промежуточный вариант монтаж фото (и необходим ли он) - сообщите.
Мы работаем с ними первый раз, бюджет назначили не слишком большой, но как говорят в таких случаях -выполните это задание, они нам дадут другие (они -агентство). Мы заинтересованы в слаженной и надежной команде, особенно после последних случаев недобросовестных подрядчиков -графистов.
Называйте 2 бюджета, рисунок + 3 D.
Спасибо.
Обязательные требования
Сначала нужен презентабельный рисунок.
Пока что для программы указаний нет. Пожелание клиента -промежуточный этап если возможно, монтаж фото (здесь элементы не обязательно оригинальные)
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