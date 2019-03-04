Дизайнер интерьеров: рисунок проекта + 3 Д визуализация ( +Ландшафт )

***Срок 2 дня указан только для эскизов. 3 D будет обсуждаться отдельно.

Добрый день, ищу срочно дизайнера 3 Д визуализатора. Требуется профиль или архитектор, или дизайнер интерьеров + ландшафт (подавайте заявку если вы хотя бы одна из этих категорий) для дизайна террасы 300 кв. метров. Для начала нужны эскизы, я отправлю референсы "желаемый вид" -настоящий вид- сопровождающие документы. Сначала договариваемся по бюджету эскизов.

Затем, если конечный клиент согласен с результатом, приступаем к 3 D моделированию (договариваемся отдельно по бюджету 3 D моделирования).

Если возможен промежуточный вариант монтаж фото (и необходим ли он) - сообщите.

Мы работаем с ними первый раз, бюджет назначили не слишком большой, но как говорят в таких случаях -выполните это задание, они нам дадут другие (они -агентство). Мы заинтересованы в слаженной и надежной команде, особенно после последних случаев недобросовестных подрядчиков -графистов.

Называйте 2 бюджета, рисунок + 3 D.

Спасибо.

Обязательные требования

Сначала нужен презентабельный рисунок.

Пока что для программы указаний нет. Пожелание клиента -промежуточный этап если возможно, монтаж фото (здесь элементы не обязательно оригинальные)