Создание дизайна магазина канцтоваров

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт17 заявок240 просмотров
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для торгового центра нужно сделать дизайн-проект на магазин  82м2,  магазин специализируется в такой группе товаров как канцтовары, творчество ,книги и игрушка .Дизайн-магазина который должен быть мы знаем ,нужна визуализация.

 

5 лет назад
kancbaza
41 годУкраина
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
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