Нужно освежить и сделать его более понятным и практичным дляконечного потребителя [url=https://kancbaza.com.ua/]https://kancbaza.com.ua/[/url], стоимость проекта прописуйте
- Интернет-магазины15 заявокЗакрыт4 года назад
Есть существующий сайт kancbaza.com.ua на OpenCart . Задача: новый дизайн сайта все исходники дизайна в формате .sketch ,нужно сделать верстку и подключить к движку OpenCartИнтернет-магазины8 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть существующий сайт kancbaza.com.ua на OpenCart . Задача: новый дизайн сайта все исходники дизайна в формате .sketch ,нужно сделать верстку и поставить это все на сайтHTML-верстка11 заявокЗакрыт5 лет назад
для торгового центра нужно сделать дизайн-проект на магазин 82м2, магазин специализируется в такой группе товаров как канцтовары, творчество ,книги и игрушка .Дизайн-магазина который должен быть мы знаем ,нужна визуализация.Интерьеры и Экстерьеры17 заявокЗакрыт5 лет назад
Создать дизайн плаката размером А1 на тему : на все блокноты -15%( на украинском языке)Наружная реклама13 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен качественный, суперсовременый , редизайн сайта https://kancbaza.com.ua/! Редизайн нужен визуальный,функциональный (если на ваш профессиональный взгляд это нужно!), технический , а также адаптивным для мобильных телефонов сайт на opencartДизайн сайтов45 заявокЗакрыт5 лет назад
Очистить место на диске нужно на хостинге https://adm.tools/hosting На сайте выбивает ошибку /home/kancbaza/kancbaza.com.ua/www/catalog/model/tool/image.php on line 26Notice: getimagesize(): Read error! in /home/kancbaza/kancbaza.com.ua/www/system/modification/system/library/image.php on line 11Notice: getimagesize(): Read error! in Источник: [url=https://kancbaza.com.ua/]https://kancbaza.com.ua/[/url] © Интернет Магазин КанцБазаСистемное администрирование1 исполнительЗавершен5 лет назад