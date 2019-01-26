kancbaza

Тетяна Кравчук kancbaza

 
41 годУкраина/Ровно
5 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
vaxvms
48 летГермания
10 лет в сервисе
Был
час назад
$10
10 баллов
5 лет назад
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Очень приятный заказчик! Тетяна - профессионал, всегда на связи, мгновенная оплата!
РЕКОМЕНДУЮ! Работа была сделана качественно ,быстро !Супер ,буду обращаться еще !Спасибо
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