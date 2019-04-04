Суть:Делаем дизайн проект квартиры. Я подбираю ответственного, внимательного, исполнительного визуализатора с творческим взглядом и индивидуальным подходом к каждому проекту. Вам надо сделать фотореалистичную визуализацию высокого качества в 3D Max используя рендер VRay или Corona по ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработать планировочное решение квартиры. ( с возможностью дальнейшей разработки дизайн проекта)
Нужно спланировать пространство таким образом , чтобы получилось:
- совмещенная кухня с гостиной
- спальня с санузлом для родителей
- 2 комнаты для детей
- кабинет в районе 10 м2
- отдельный санузел
- гардеробная
Все комнаты с изолированным входом
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