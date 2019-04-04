Разработать планировочное решение квартиры.

Интерьеры и ЭкстерьерыЗавершен16 заявок338 просмотров
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Разработать планировочное решение квартиры. ( с возможностью дальнейшей разработки дизайн проекта)

Нужно спланировать пространство таким образом , чтобы получилось: 

- совмещенная кухня с гостиной 

- спальня с санузлом для родителей  

- 2 комнаты для детей 

- кабинет в районе 10 м2 

- отдельный санузел 

- гардеробная 

Все комнаты с изолированным входом 

5 лет назад
camry99
51 годРоссия
16 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
Podyacheva_L
Елизавета 
30 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
$60
17 дней
WMZ
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