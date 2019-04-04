Разработать планировочное решение квартиры.

Добрый день. Нужно сделать дезайн выставочного помещения для ванных и джакузи. Важен стиль модерн, цвета препочительны серый с белым, но не обязательно. Ванны 3 видов: угловые, прямоугольные и отдельно стоящие. Так же пару стендов, где будут располагаться краны, как ...