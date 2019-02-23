Оформление витрин магазина

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт6 заявок231 просмотр
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Мы выполняем проекты по освещение, есть магазин, нужен проект оформления витрин магазина (2 окна в пол, примерно 4,2 х 2,5 метра). 

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5 лет назад
ugs-light
Ирина 
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
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