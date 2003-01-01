Суть:Делаем дизайн проект квартиры. Я подбираю ответственного, внимательного, исполнительного визуализатора с творческим взглядом и индивидуальным подходом к каждому проекту. Вам надо сделать фотореалистичную визуализацию высокого качества в 3D Max используя рендер VRay или Corona по ...
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Суть:
Необходимо разработать концепт однокомнатной квартиры (30м2). Я подбираю опытного дизайнера, который сможет грамотно разработать концепцию интерьера, донести свою идею чертежнику, для создания технической документации и презентовать работу заказчику на высоком уровне.
Сделать:
Основываясь на техническом задании и пожеланиях заказчика, нужно разработать концептуальное решение (идею) дизайна интерьера квартиры.
Я вам передаю: техническое задание заполненное заказчиком, обмерный план помещения.
Ваша работа:
• Общение с заказчиком перед началом разработки концепта (для получения дополнительных данных, если предоставленных вам будет не достаточно);
• Сделать 2-3 варианта перепланировки с расстановкой мебели;
• Создание цветных набросков “от руки” или в электронном виде для каждого помещения (1-2 вида);
• Подборка отделочных материалов (настенных, напольных и пр.);
• Подборка цветовых решений;
• Подборка светильников, мебели (мягкой и корпусной), сантехники и санфаянса;
• Подборка декоративных элементов (текстиля, панно, молдинги, плинтуса, фрески, витражи, декоративные радиаторы, ковры и другое);
• Вся подборка преподносится в виде Коллажа с изображениями подобранных материалов, предметов мебели и элементов декора по каждому помещению;
• Согласование с заказчиком этапов разработки концепта и презентацию своей работы, предварительно презентовав ее мне и только после моего утверждения показывать работу заказчику;
• Предоставить мне все ссылки на мебель, освещение и другие предметы интерьера подобранные для проекта;
• Ответить на вопросы нашего чертежника для разработки чертежей для проекта и проверить правильность отображения вашей задумки;
• Ответить на вопросы нашего копирайтера для составления пояснительной записки к проекту;
• Каждый день (вечером) вы присылаете мне на почту итог работы которую вы проделали за день.
Форма сдачи работы:
- AutoCAD (план с расстановкой мебели)
- .pdf (план с расстановкой мебели)
- .psd (коллажи)
- .jpeg (наброски, коллажи)
- Гугл таблица (перечень используемых материалов, мебели, освещения и т.д. подобранных для проекта с ссылками)
Требования к исполнителю:
1. Навыки дистанционной разработки дизайн проектов.
2. Опыт работы с подобным заданием.
3. Профильное образование.
4. Умение рисовать наброски “от руки” или в электронном виде.
5. Навыки работы в программах: AutoCAD, Photoshop, Paint, Illustrator, SketchUp.
6. Умение грамотно общаться, правильно и понятно доносить свою мысль.
7. Быть в курсе современных интерьерных тенденций.
8. Хорошо ориентироваться на рынке отделочных материалов, мебели, осветительных приборов, сантехники и т.д. (все что касается дизайна интерьера)
9. Наличие компьютера или ноутбука.
10. Скайп с микрофоном
Этапы отбора:
1. Пришлите мне ваше портфолио или ссылку на сайт где я могу посмотреть ваши работы и ответьте на вопрос: Вы уже выполняли или можете выполнить требования указанные выше?
2. Заполнение анкеты.
3. Собеседование.
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