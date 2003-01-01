Суть:

Необходимо разработать концепт однокомнатной квартиры (30м2). Я подбираю опытного дизайнера, который сможет грамотно разработать концепцию интерьера, донести свою идею чертежнику, для создания технической документации и презентовать работу заказчику на высоком уровне.

Сделать:

Основываясь на техническом задании и пожеланиях заказчика, нужно разработать концептуальное решение (идею) дизайна интерьера квартиры.

Я вам передаю: техническое задание заполненное заказчиком, обмерный план помещения.

Ваша работа:

• Общение с заказчиком перед началом разработки концепта (для получения дополнительных данных, если предоставленных вам будет не достаточно);

• Сделать 2-3 варианта перепланировки с расстановкой мебели;

• Создание цветных набросков “от руки” или в электронном виде для каждого помещения (1-2 вида);

• Подборка отделочных материалов (настенных, напольных и пр.);

• Подборка цветовых решений;

• Подборка светильников, мебели (мягкой и корпусной), сантехники и санфаянса;

• Подборка декоративных элементов (текстиля, панно, молдинги, плинтуса, фрески, витражи, декоративные радиаторы, ковры и другое);

• Вся подборка преподносится в виде Коллажа с изображениями подобранных материалов, предметов мебели и элементов декора по каждому помещению;

• Согласование с заказчиком этапов разработки концепта и презентацию своей работы, предварительно презентовав ее мне и только после моего утверждения показывать работу заказчику;

• Предоставить мне все ссылки на мебель, освещение и другие предметы интерьера подобранные для проекта;

• Ответить на вопросы нашего чертежника для разработки чертежей для проекта и проверить правильность отображения вашей задумки;

• Ответить на вопросы нашего копирайтера для составления пояснительной записки к проекту;

• Каждый день (вечером) вы присылаете мне на почту итог работы которую вы проделали за день.

Форма сдачи работы:

- AutoCAD (план с расстановкой мебели)

- .pdf (план с расстановкой мебели)

- .psd (коллажи)

- .jpeg (наброски, коллажи)

- Гугл таблица (перечень используемых материалов, мебели, освещения и т.д. подобранных для проекта с ссылками)

Требования к исполнителю:

1. Навыки дистанционной разработки дизайн проектов.

2. Опыт работы с подобным заданием.

3. Профильное образование.

4. Умение рисовать наброски “от руки” или в электронном виде.

5. Навыки работы в программах: AutoCAD, Photoshop, Paint, Illustrator, SketchUp.

6. Умение грамотно общаться, правильно и понятно доносить свою мысль.

7. Быть в курсе современных интерьерных тенденций.

8. Хорошо ориентироваться на рынке отделочных материалов, мебели, осветительных приборов, сантехники и т.д. (все что касается дизайна интерьера)

9. Наличие компьютера или ноутбука.

10. Скайп с микрофоном

Этапы отбора:

1. Пришлите мне ваше портфолио или ссылку на сайт где я могу посмотреть ваши работы и ответьте на вопрос: Вы уже выполняли или можете выполнить требования указанные выше?

2. Заполнение анкеты.

3. Собеседование.