Ищу 3D - визуализатора интерьера

Интерьеры и ЭкстерьерыЗавершен21 заявка306 просмотров
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Привет уважаемые фрилансеры! Нужно создать визуализацию квартиры площадью 115 кв.м. в современном стиле с элементами арт-деко. Жду предложений по срокам, цене и портфолио. 

5 лет назад
Gretz
28 летКазахстан
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
AllFormsVisual
Дмитрий 
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$300
17 дней
В целом все хорошо. Но немного не внимательный.
Заказчик предоставляет всю информацию что требуется, всегда на связи, комфортно работать.