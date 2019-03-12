Дизайн-интерьера

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт21 заявка237 просмотров
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Есть брусовой дом, 2 этажа, 167 м2.

Необходимо подобрать цветовое решение для комнат и примерное наполнение мебелью - визуализировать.

Покупать материалы - не надо!

Просто необходим план обстановки дома, который растянется на долгое время и закупки будут делаться поэтапно.

Хорошее предложение для студентов на портфолио.

"Богачество", позолота, лепнина и прочее не интересует. Обычный лаконичный дом, без выкрутасов, но уютный и жилой.

5 лет назад
Rosin
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад