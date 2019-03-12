Дизайн-интерьера

Суть: Необходимо разработать концепт однокомнатной квартиры (30м2). Я подбираю опытного дизайнера, который сможет грамотно разработать концепцию интерьера, донести свою идею чертежнику, для создания технической документации и презентовать работу заказчику на высоком уровне. Сделать: Основываясь на техническом ...
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Есть брусовой дом, 2 этажа, 167 м2.
Необходимо подобрать цветовое решение для комнат и примерное наполнение мебелью - визуализировать.
Покупать материалы - не надо!
Просто необходим план обстановки дома, который растянется на долгое время и закупки будут делаться поэтапно.
Хорошее предложение для студентов на портфолио.
"Богачество", позолота, лепнина и прочее не интересует. Обычный лаконичный дом, без выкрутасов, но уютный и жилой.
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