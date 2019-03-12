Дизайн-интерьера

Всем доброго времени суток. Необходимо найти дизайнера для создания проекта в дом для 1 этажа. Общая площадь 1 этажа до 60 м.кв. План прикрепляю ниже для ознакомления - может кто-то уже работал с такой планировкой. Немного о ...