TheRelapse

На странице установлен текстовый редактор, который выводится некорректно https://i.imgur.com/z7MVwp0.png Но если убрать сайдбар, то все отображается как надо https://i.imgur.com/Hsg5TsN.png То есть проблема не в редакторе, а в верстке сайта. Необходимо решить ...