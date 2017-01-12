TheRelapse

Есть код, который вывод текст статьи на сайте. В этом коде есть вывод рекламы в различных частях текста. Помимо существующих рекламных блоков, нужно добавить блоки, которые будут выводить рекламу до/после определенного ...
- $25Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $10
Есть 2000 записей, в которых нужно обновить значения 2-х полей. Пример запроса: UPDATE `campaign` SET `amount_automatic_users` = (SELECT SUM(`amount_users`) FROM (SELECT * FROM campaign) AS t WHERE t.parent_id = '377680'), `amount_automatic_records` ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $20
Есть код, который вывод текст статьи на сайте. В этом коде есть вывод рекламы в середине текста. Нужно добавить возможность вставки других рекламных блоков: после первого h2, второго h2 и перед третьим h2/Завершен7 лет назад
- $5
На странице установлен текстовый редактор, который выводится некорректно https://i.imgur.com/z7MVwp0.png Но если убрать сайдбар, то все отображается как надо https://i.imgur.com/Hsg5TsN.png То есть проблема не в редакторе, а в верстке сайта. Необходимо решить ...Завершен8 лет назад
- $5
Есть запрос: UPDATE `teasers_images` SET `status` = 'on' WHERE `ctr` который не обновляет требуемые значения (пишет "Затронуто 0 строк."). Насколько я понимаю, есть какая-то проблема с float (тип поля ctr - ...Завершен8 лет назад
- $5
Нужен код для robots.txt, который будет запрещать индексацию ссылок вида: http://site.ru/qweqwe/test.html?qwe http://site.ru/azazqq/abc.html?a=blablabla т.е. должны запрещаться ссылки, где после html идет "?..." Код должен быть универсальный, а не ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $5
Есть такая функция: // парсер WMR для получения WMID function getWMID($purse) { $page = file_get_contents('https://passport.webmoney.ru/asp/CertView.asp?purse='.$purse); preg_match('/ WMID\s(.*)\s/', $page, $reg); ...Завершен8 лет назад
- $400
Требуется редизайн сервиса по поиску клиентов https://socparsing.ru Необходимо разработать современный и функциональный дизайн. Все подробности в ТЗ. ТЗ и эскизы: http://www.evernote.com/l/APdBOiYbARpPC5lE_Gg2B1rIt2BTbPfiino/Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется написать на PHP скрипт поиска по публичным записям в Facebook. Оставляя заявку укажите, с помощью каких средств это будет реализовано. Проблема в том, что метод поиска по постам ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $5
Есть сайт, на котором в модальных окнах размыт заголовок, если смотреть через браузер Chrome. Необходимо исправить проблему на сайте. Ссылку на сайт пришлю тому, кто сталкивался с подобной проблемой и знает ...Завершен8 лет назад
- $5
Есть запрос: SELECT `referal_id`, `parent_id`, `time_reg` FROM `referals` GROUP BY `referal_id` HAVING COUNT( * ) >1который выводит из таблицы referals результаты, где referal_id встречается более одного раза. Требуется доработать запрос, чтобы были ...Завершен8 лет назад
- $5
Есть адаптивный дизайн страницы, на которой один блок информации не адаптивный, криво выводятся списки ul, ol, и еще пара кривых моментов. Необходимо исправить.Завершен8 лет назад
- $10
Есть скрипт, который долгое время работал, а сейчас перестал отдавать корректные данные. Код: https://pastebin.com/jfbhv2wP $link = 'http://vk.com/club77496651?z=video-77496651_456239018'; Ранее такого вида ссылка подходила под правила, сейчас же выдается ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $25
Необходимо доработать простой скрипт, который получает количество подписчиков в группах ВК с помощью VK API и записывать их в БД. Сейчас скрипт считает количество только для сообществ (`type` = 'vk_community'). Надо ...Закрыт8 лет назад
- $5
Требуется код 301 редиректа для .htaccess. Необходимо переадресовывать все ссылки вида "/?123" (именно числа) на главную.Завершен8 лет назад
Для сайта тематики "паразиты в организме человека" требуется копирайтер/рерайтер (желательно с мед. образованием). Необходимо писать научно-популярные статьи на указанную тему. Мы публикуем статьи для широкого круга читателей, а не для врачей. ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт8 лет назад
- $7
Необходимо написать простой скрипт, который будет получать количество подписчиков в группах ВК с помощью VK API и записывать их в БД. 1. Есть запрос в таблицу: $q = mysql_query("SELECT * FROM ...Завершен8 лет назад
- $132
Требуется дизайн для женского сайта о макияже. Необходимо придерживаться минимализма в пределах разумного. Дизайн не должен быть перегружен, как это в большинстве женских сайтов. Дизайн 4-х страниц: ...Дизайн сайтов43 заявкиЗакрыт10 лет назад