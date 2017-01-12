TheRelapse

Артур TheRelapse

 
32 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Доработка кода

    $25

    Есть код, который вывод текст статьи на сайте. В этом коде есть вывод рекламы в различных частях текста. Помимо существующих рекламных блоков, нужно добавить блоки, которые будут выводить рекламу до/после определенного ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Оптимизировать SQL-запрос

    $10

    Есть 2000 записей, в которых нужно обновить значения 2-х полей. Пример запроса: UPDATE `campaign` SET `amount_automatic_users` = (SELECT SUM(`amount_users`) FROM (SELECT * FROM campaign) AS t WHERE t.parent_id = '377680'), `amount_automatic_records` ...

    SQL
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Правка скрипта

    $20

    Есть код, который вывод текст статьи на сайте. В этом коде есть вывод рекламы в середине текста. Нужно добавить возможность вставки других рекламных блоков: после первого h2, второго h2 и перед третьим h2/

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Исправить баг в верстке

    $5

    На странице установлен текстовый редактор, который выводится некорректно https://i.imgur.com/z7MVwp0.png Но если убрать сайдбар, то все отображается как надо https://i.imgur.com/Hsg5TsN.png То есть проблема не в редакторе, а в верстке сайта. Необходимо решить ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Запрет индекса для ссылок с параметрами

    $5

    Нужен код для robots.txt, который будет запрещать индексацию ссылок вида: http://site.ru/qweqwe/test.html?qwe http://site.ru/azazqq/abc.html?a=blablabla т.е. должны запрещаться ссылки, где после html идет "?..." Код должен быть универсальный, а не ...

    HTML
    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Редизайн сервиса по поиску клиентов

    $400

    Требуется редизайн сервиса по поиску клиентов https://socparsing.ru Необходимо разработать современный и функциональный дизайн. Все подробности в ТЗ. ТЗ и эскизы: http://www.evernote.com/l/APdBOiYbARpPC5lE_Gg2B1rIt2BTbPfiino/

    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Исправить сглаживание шрифта на сайте в Chrome

    $5

    Есть сайт, на котором в модальных окнах размыт заголовок, если смотреть через браузер Chrome. Необходимо исправить проблему на сайте. Ссылку на сайт пришлю тому, кто сталкивался с подобной проблемой и знает ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Составить SQL запрос

    $5

    Есть запрос: SELECT `referal_id`, `parent_id`, `time_reg` FROM `referals` GROUP BY `referal_id` HAVING COUNT( * ) &gt;1который выводит из таблицы referals результаты, где referal_id встречается более одного раза. Требуется доработать запрос, чтобы были ...

    SQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Поправить адаптивность на сайте

    $5

    Есть адаптивный дизайн страницы, на которой один блок информации не адаптивный, криво выводятся списки ul, ol, и еще пара кривых моментов. Необходимо исправить.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Возможная проблема с preg_match

    $10

    Есть скрипт, который долгое время работал, а сейчас перестал отдавать корректные данные. Код: https://pastebin.com/jfbhv2wP $link = 'http://vk.com/club77496651?z=video-77496651_456239018'; Ранее такого вида ссылка подходила под правила, сейчас же выдается ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработать скрипт по API VK

    $25

    Необходимо доработать простой скрипт, который получает количество подписчиков в группах ВК с помощью VK API и записывать их в БД. Сейчас скрипт считает количество только для сообществ (`type` = 'vk_community'). Надо ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • 301 редирект

    $5

    Требуется код 301 редиректа для .htaccess.  Необходимо переадресовывать все ссылки вида "/?123" (именно числа) на главную.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Требуется копирайтер/рерайтер для медицинского сайта

    Для сайта тематики "паразиты в организме человека" требуется копирайтер/рерайтер (желательно с мед. образованием).  Необходимо писать научно-популярные статьи на указанную тему. Мы публикуем статьи для широкого круга читателей, а не для врачей.  ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написать скрипт по API VK

    $7

    Необходимо написать простой скрипт, который будет получать количество подписчиков в группах ВК с помощью VK API и записывать их в БД. 1. Есть запрос в таблицу: $q = mysql_query("SELECT * FROM ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Минималистичный дизайн для женского сайта

    $132

    Требуется дизайн для женского сайта о макияже. Необходимо придерживаться минимализма в пределах разумного. Дизайн не должен быть перегружен, как это в большинстве женских сайтов. Дизайн 4-х страниц: ...

    Дизайн сайтов43 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

porfeus
Денис 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Правка скрипта
Сотрудничеством остался доволен, всегда на связи, своевременная оплата.
Быстро и качественно реализовал в PHP парсинг текста. Рекомендую!
Ответный отзыв
sitebirth
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Исправить баг в верстке
Отличный заказачик, четкое тз, моментальная оплата, рекомендую
Исполнитель оперативно исправил проблему с версткой. Рекомендую.
Ответный отзыв
mrus215
Руслан 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Решить проблему с UPDATE у поля float
Все отлично, рекомендую!
Исполнитель помог разобраться в проблеме с SQL-запросом.
Ответный отзыв
Ingref
36 лет
19 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Запрет индекса для ссылок с параметрами
HTML
Честный и порядочный заказчик. Оплатил, как и обещал.
Исполнитель помог решить проблему максимально быстро и качественно.
Ответный отзыв
vvbphp
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Исправить регулярное выражение
Оплачено моментально, никаких лишних требований, все по ТЗ. Рекомендую к сотрудничеству.
Задача реализована быстро и качественно.
Ответный отзыв
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