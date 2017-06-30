Доработки сайта на Joomla

Нужен разработчик который сможет сделать доработки для торгового бота на бирже по API. Есть действующий (купленный) торговый бот. И есть доработки по нему, которые нужно реализовать Биржа, на которой торгует бот - poloniex.com Подробнее обсудим с исполнителем.
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