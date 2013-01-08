Natali_797

Наталья Natali_797

 
46 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Автор, корректор, копирайтер. Индивидуальный подход к заказчику.

Готова успешно сотрудничать и реализовывать ваши начинания!

Окончила педагогический университет (русская филология) и вторая специальность - издательское дело и редактирование.

Опыт работы: практикующий корректор (русский, украинский языки). Некоторые мои статьи и рассказы читайте на сайте ArtPsiholog.ru, пару раз печаталась в СМИ (детские сказки, проза).

Мне нравятся непростые задачи в виде курсовых и даже дипломных работ по русскому языку и литературе,а также разбор текстов (вузовская программа), поэтому при выборе проекта не принимаю опрометчивых решений, как результат - заказчик всегда рад.

Натура творческая, муза присутствует:)

Отзывы заказчиков

seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
$38
10 баллов
11 лет назад
Курсовая по редакторскому делу
Наталья пишет очень простым и доступным языком. Качественно и без плагиата
Елена серьезно подходит к сотрудничеству - как и в прошлый раз, все договоренности были соблюдены. Рекомендую!
Ответный отзыв
axu78
Елена 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$25
10 баллов
11 лет назад
Реферат по русскому языку
Очередное сотрудничество с Натальей принесло положительные эмоции. Работа выполнена согласно требованиям и в срок. Доработок не потребовалось. Будем рады дальнейшим совместным проектам!
С Еленой приятно было снова посотрудничать. На все вопросы отвечает быстро и со знанием дела. С удовольствием рассмотрю новые проекты.
Ответный отзыв
EvelineG
Елена 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$310
10 баллов
12 лет назад
Лексико-семантическая группа гнев в русском языке
Наталия отлично справилась с работой по русской филологии. Хороший специалист. Рекомендую.
С Еленой приятно сотрудничать, на каждый вопрос я получала своевременный ответ, что облегчало работу. Были соблюдены все договоренности. Всем бы таких заказчиков!
Ответный отзыв
axu78
Елена 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Реферат по синтаксису
Наталья выполнила работу в срок и качественно. Приятно сотрудничать с такими авторами.
Приятное общение и плодотворное сотрудничество, конечно, рекомендую!
Ответный отзыв
larisachka
Тюйкова 
41 год
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Нужны призывающие к действию тексты
Наталья сделала все супер!
Заказчик непростой, но с поставленной задачей мы успешно разобрались.
Ответный отзыв
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
7 отзывов
$2/час
от $30от 14 дней
нет рейтинга
Копирайтинг
3 отзыва
$1/час
от $5от 2 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
2 отзыва
$1/час
от $5от 1 дня
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