Автор, корректор, копирайтер. Индивидуальный подход к заказчику.
Готова успешно сотрудничать и реализовывать ваши начинания!
Окончила педагогический университет (русская филология) и вторая специальность - издательское дело и редактирование.
Опыт работы: практикующий корректор (русский, украинский языки). Некоторые мои статьи и рассказы читайте на сайте ArtPsiholog.ru, пару раз печаталась в СМИ (детские сказки, проза).
Мне нравятся непростые задачи в виде курсовых и даже дипломных работ по русскому языку и литературе,а также разбор текстов (вузовская программа), поэтому при выборе проекта не принимаю опрометчивых решений, как результат - заказчик всегда рад.
Натура творческая, муза присутствует:)
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Отзывы заказчиков
$38
10 баллов
11 лет назад
Наталья пишет очень простым и доступным языком. Качественно и без плагиата
Ответный отзыв
Елена серьезно подходит к сотрудничеству - как и в прошлый раз, все договоренности были соблюдены. Рекомендую!
$25
10 баллов
11 лет назад
Очередное сотрудничество с Натальей принесло положительные эмоции. Работа выполнена согласно требованиям и в срок. Доработок не потребовалось. Будем рады дальнейшим совместным проектам!
Ответный отзыв
С Еленой приятно было снова посотрудничать. На все вопросы отвечает быстро и со знанием дела. С удовольствием рассмотрю новые проекты.
$310
10 баллов
12 лет назад
Наталия отлично справилась с работой по русской филологии. Хороший специалист. Рекомендую.
Ответный отзыв
С Еленой приятно сотрудничать, на каждый вопрос я получала своевременный ответ, что облегчало работу. Были соблюдены все договоренности. Всем бы таких заказчиков!
$20
10 баллов
12 лет назад
Наталья выполнила работу в срок и качественно. Приятно сотрудничать с такими авторами.
Ответный отзыв
Приятное общение и плодотворное сотрудничество, конечно, рекомендую!
$10
10 баллов
12 лет назад
Наталья сделала все супер!
Ответный отзыв
Заказчик непростой, но с поставленной задачей мы успешно разобрались.
Рефераты, Курсовые и Дипломы
7 отзывов
$2/час
от $30от 14 дней
нет рейтинга
Копирайтинг
3 отзыва
$1/час
от $5от 2 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
2 отзыва
$1/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга