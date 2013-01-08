Автор, корректор, копирайтер. Индивидуальный подход к заказчику.

Готова успешно сотрудничать и реализовывать ваши начинания!

Окончила педагогический университет (русская филология) и вторая специальность - издательское дело и редактирование.

Опыт работы: практикующий корректор (русский, украинский языки). Некоторые мои статьи и рассказы читайте на сайте ArtPsiholog.ru, пару раз печаталась в СМИ (детские сказки, проза).

Мне нравятся непростые задачи в виде курсовых и даже дипломных работ по русскому языку и литературе,а также разбор текстов (вузовская программа), поэтому при выборе проекта не принимаю опрометчивых решений, как результат - заказчик всегда рад.

Натура творческая, муза присутствует:)