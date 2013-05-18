Лексико-семантическая группа гнев в русском языке

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Завершен3 заявки145 просмотров

дипломная работа по лингвистике, русский язык.

12 лет назад
EvelineG
Елена 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Natali_797
Наталья 
46 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
$310
14 дней
Наталия отлично справилась с работой по русской филологии. Хороший специалист. Рекомендую.
С Еленой приятно сотрудничать, на каждый вопрос я получала своевременный ответ, что облегчало работу. Были соблюдены все договоренности. Всем бы таких заказчиков!

Заявки фрилансеров

Natali_797
Наталья 
46 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад