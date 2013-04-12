Написание 2-х мини рефератов по финансам

Написать 2 работы по финансам, задание ниже:

Міні-лекція складається с двох частин, доклад + бібліографія.

Доклад це є теоретична частина міні-лекції. Доклад повинен бути максимум на 7 сторінок, складатися с 3х частин, в 1й розкривається поставлена проблема, 2га - аналітична частина, розгляд даної проблеми з різних поглядів і 3я частина - Висновок.

Друга частина Міні-лекції це Бібліографія! Для написання докладу ми повинні були використати мінімум 5 літ.джерел + 1 закон (нормативно-правовий акт). Бібліографія пишеться по кожному джерелу взятої інформації! В бібліографії пишеться позитивне, негативне, корисність, доцільність інформації. Головне не переписувати анотацію, а чітко вказати, що в кожному джерелі написано про мою тему міні-лекції.

Темы работ:

1. "ФІНАНСОВИЙ РИНОК", Розвиток ринку акцій в Україні.

2."ФІНАНСОВИЙ РИНОК", Роль транснаціональних корпорацій у розвитку світового фінансового ринку та у процесах глобалізації і всесвітньої фінансової інтеграції.

Прикрепляю пример выполненного задания.

Нужно до вечера средины вторника